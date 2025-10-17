Hem 'Ezel' dizisinde 'Eyşan' karakteriyle hafızalara kazınan hem de 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' rolüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Cansu Dere'den yeni proje müjdesi geldi.

Ünlü oyuncunun 'Portekiz Aşkı' filminde Diogo Morgado ile başrolü paylaşacağı öğrenildi.

Diogo Margodo, 'The Bible' adlı dizideki 'İsa' rolüyle dünya çapında etki yaratmıştı.

Filmde Cansu Dere, iş hayatında başarılı ama özel yaşamında yalnız bir itibar yöneticisi olan 'Yasemin' karakterini canlandıracak.

Portekizli aktör Diogo Morgado ise filmde içsel çatışmaları olan 'Jose' karakterine hayat verecek.

'Yasemin'İn kariyer odaklı hayatı, Lizbon'a yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı 'Jose' (Diogo Morgado) ile bir yöne evrilecek.

Murat Boyacıoğlu'nun yazdığı, İsmail Şahin'in yöneteceği filmin yapımcılığı ise Diopter Film'e ait.