2009 yılında başlayan ve 71. bölümde final yapan 'Ezel', tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor.

Tuncel Kurtiz'in yanı sıra dizide Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim yer almıştı.

Cansu Dere'nin canlandırdığı 'Eyşan' karakteri de en az 'Ramiz Dayı' kadar beğenilmişti.

'Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi' isimli belgeselde konuşan Cansu Dere'nin verdiği röportaj ise sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Tuncel Kurtiz'le ilgili birçok detaya değinen Cansu Dere, son anısını şu sözlerle anlattı:

"ÇOK KIZDI BANA"

"Gözleri dolu dolu, 'Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. 'İçelim' dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti."

"HÂLÂ DURUYOR"

"O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hâlâ da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor."

"YÜZ KERE, BİN KERE EYŞAN DEMESİ..."

"Yüz kere 'Eyşan', bin kere 'Eyşan' demesi de hâlâ kucağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi..."