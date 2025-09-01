Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay, maç sonrası TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını zor tutan Cansu Özbay, "Hayatımın en zor maçlarından birini oynadım çünkü en yakın arkadaşımın babası vefat etti. Bu maçı Vedat amca için oynadım. Burada oynayacağım tüm maçları O'nun için, Sıla için, Selin için oynayacağım" dedi.

Vakıfbank voleybolcuları Sıla ve Selin Çalışkan'ın babası Vedat Çalışkan, hayatını kaybetmişti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) resmi internet sitesinden Vedat Çalışkan'ın vefatı ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli sporcusu Sıla Çalışkan’ın değerli babası Vedat Çalışkan’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Merhumun cenazesi 2 Eylül Salı günü Gebze Arapçeşme Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir."