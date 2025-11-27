Büyükşehirlerden birinin müftüsü, müftülük personeli bir kadınla gönül ilişkisi ve hakkındaki iddialar nedeniyle devlet memurluğundan ihraç edilmek üzereyken emekliliğini istedi. 53 yaşında emekli olan müftü emeklilik sonrası ise AKP’li bir siyasetçinin Diyanet’te etkili olan yakını aracılığı ile Diyanet Vakfı’nda yönetici oldu. Ali Erbaş il müftüsü hakkındaki tüm detayları bildiği halde vakıfta görev almasını engellemedi.

Yeni Başkan Safi Arpaguş’un 29 Kasım’da Diyanet Vakfı’nın genel kurulunu toplayacağı ve bu kişinin vakıfla olan ilişkisinin kesileceği öğrenildi.