Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 825 milyon dolar açık olması yönünde olurken, nisan ayında 7,68 milyar dolarlık açık verilmişti.

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 8,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ 0,3 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 arttı, yakıtlarda yüzde 14,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 3,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 143,7 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 12,6 oranında artarak 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 158,6 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 3,6 oranında artarak 164,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Nisan ayında 138,0 iken 2025 Mayıs ayında yüzde 6,6 oranında azalarak 128,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mayıs ayında 122,5 iken 2025 yılı Mayıs ayında yüzde 9,5 oranında artarak 134,1 oldu.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mayıs ayında 86,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,9 puan artarak, 2025 yılı Mayıs ayında 89,1 oldu.