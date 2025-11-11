FAİZİN ETKİSİ SINIRLI

Merkez, 2025’in ilk 10 ayında politika faizini toplam 10.5 puan düşürse de bankalar kredi faizlerinde aynı hızda gevşeme göstermedi. Bankacılık sektörünün ortalama verilerine göre, ihtiyaç kredisi faizleri dönem boyunca 8.6 puan, ticari krediler ise 6 puan geriledi. Sektör verilerine göre, ihtiyaç kredisi faizleri yıl boyunca yaklaşık 8.6 puan gerileyerek yüzde 6 civarında seyretti. Mevduat tarafında ise kısa vadeli ürünlerde faizler, politika faizindeki düşüşten daha belirgin geriledi.

3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yılın başındaki yüzde 59.2’den 11 puan düşüşle yüzde 48.1’e indi. Bankacılara göre kredi musluklarının açılabilmesi için kredi faizlerinde büyüme üst limitlerine yönelik kısıtlamaların kalkması gerekiyor. Ekonomistler ise bugün gelinen noktada sorunların yalnızca para politikasıyla çözülemeyeceğine dikkat çekiyor. Kira, sağlık ve eğitim gibi yapısal alanlarda kalıcı düzenlemeler yapılmadan, talebi kısmaya dayalı politikaların reel sektörde baskı yaratabileceği ve aynı zamanda arz yönlü endişeleri artırabileceği vurgulanıyor.