Grand Slam zaferlerini dövmeleriyle vücuduna kazımasıyla da tanınan Alcaraz, koluna yeni bir dövme yaptırarak hayranlarını şaşırttı. İlk turda Quentin Halys'i mağlup ettikten sonra İspanyol tenisçi, Instagram'da dövmesini gösterdiği bir fotoğraf paylaştı.

Ancak daha sonra bu dövmenin geçici olduğu ve Alcaraz'ın yaklaşan Netflix belgeselinin tanıtımı için yapıldığı ortaya çıktı. Indian Wells'te iki kez şampiyon olan Alcaraz, geçen yıl da Netflix dizisiyle ilgili ipuçları vermişti.

SON BÜYÜK İŞ OLARAK ÖNE ÇIKTI

Bu yılın başlarında Netflix, Alcaraz belgeselinden kareler paylaşarak hayranlarına ilk ipuçlarını vermişti. Görsellerde Alcaraz’ın ailesiyle vakit geçirdiği, Wimbledon kupasını gururla kaldırdığı ve serinin isminin "Carlos Alcaraz: My Way" olacağı duyurulmuştu.

Bu belgesel, Netflix’in tenise yönelik son büyük hamlesi olarak öne çıkıyor. Platform, iki sezonun ardından Break Point belgeselini iptal etmişti. Ayrıca, Rafael Nadal’ın emeklilik sürecini anlatan yeni bir belgesel duyurmuş ve geçtiğimiz yıl Alcaraz ile Nadal arasındaki Las Vegas’taki gösteri maçını canlı yayınlamıştı.