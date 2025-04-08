CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için CHP üyeleri ve dayanışma sandıklarında 15 milyonun üzerinde oy toplanmıştı.
Son olarak CHP, 30 milyon imza hedefiyle başlattıkları imza kampanyasını duyurmuştu.
İMZA TEHDİDİ
Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre; Hatay’ın Defne ilçesinde AFAD tarafından kurulan Umut Konteyner Kent’te geçtiğimiz gün CHP üyeleri imza topladı. İmza toplanmasının ardından konteyner kentte yaşayanların bulunduğu WhatsApp grubuna "bir parti için imza verenler ve toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır" denildi.
Konteyner kent sakinleri yazının AFAD’ın izni ile gruba atıldığı ifade ederken, kentten atılma tedirginliği yaşayan vatandaşlar ise AFAD'a tepkili.