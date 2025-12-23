Uyuşturucu soruşturmasında bazı bürokratların isimleri de geçerken, dosyaya giren bir tanık ifadesinde AKP’li Ömer Çelik’in Mehmet Akif Ersoy’la oldukça samimi olduğu, hatta nikâhında şahitlik yaptığı öne sürüldü.

"ÖMER ÇELİK HALEN BU KONUDA AÇIKLAMA YAPMADI"

Ersoy ile soruşturma sonrası İletişim Başkanlığı’ndaki görevinden istifa eden Furkan Torlak’ın, Çelik’le yakın ilişkileri bulunduğunu belirten BirGün yazarı ve gazeteci Timur Soykan, ayrıntıları şöyle aktardı:

-İletişim Başkanlığı’nda çok kritik bir görevde bulunan Furkan Torlak sadece Fahrettin Altun’un yumuşak karnı değil.

-AKP’nin sözcüsü Ömer Çelik’in eski danışmanıydı. Ömer Çelik’in Furkan Torlak ve Mehmet Akif Ersoy ile yakın bağlantıları biliniyordu.

-Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede kendisine operasyon yapılacağını aylar öncesinden bildiğini anlattı.

-Buna karşın AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmet Akif Ersoy’un 2 Aralık 2025’te Habertürk’teki programına konuk olmuştu.

-7 gün sonra ise Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Ömer Çelik’in kendisine operasyon yapılmasını bekleyen Mehmet Akif Ersoy’u güçlü göstermek için yayına çıktığı öne sürüldü.

-Dosyaya giren bir tanık ifadesinde de Mehmet Akif Ersoy’un Ömer Çelik’e çok yakın olduğu, hatta nikah şahidi olduğu anlatılmıştı.

-Ömer Çelik halen bu konuda açıklama yapmadı. Onun da adı ‘devlet yetkilisi ya da devlet büyüğü’ denilerek gizlenmemişti. Furkan Torlak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un eski danışmanıydı.