Fransız perakende devi Carrefour, Romanya’daki iştirakini 823 milyon euro (yaklaşık 976 milyon dolar) karşılığında Paval Holding’e satacağını duyurdu. Taraflar arasında imzalanan anlaşmaya göre, Carrefour Romanya’nın devri 2026’nın ikinci yarısında tamamlanacak. Satış işleminin, gerekli yasal ve düzenleyici onayların ardından sonuçlandırılması bekleniyor. Satış, Carrefour’un 2025 yılında başlattığı kapsamlı portföy gözden geçirme programı kapsamında gerçekleştirildi. Carrefour Üst Yöneticisi (CEO) Alexandre Bompard, konuya ilişkin açıklamasında grubun dönüşüm sürecini sürdürdüğünü belirterek, “Üç ana ülkemize odaklanıyoruz” ifadesini kullandı. Carrefour’un satış hacmine göre en büyük pazarları Fransa, Brezilya ve İspanya olarak öne çıkıyor.

