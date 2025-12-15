Sabancı Holding’in, market zinciri CarrefourSA’nın mağazalarının A101 ve Anpagross’a devredileceğine yönelik iddialara ilişkin yaptığı açıklama, borsada hareketliliği artırdı. Açıklama sonrası CarrefourSA hisseleri sert dalgalanma yaşarken, Borsa İstanbul’da devre kesici uygulandı.

KAP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, CarrefourSA hisselerinin satışı yönünde somut, bağlayıcı veya kesinleşmiş bir karar bulunmadığı vurgulandı. Sabancı Holding, portföy yönetimi kapsamında “büyütme, dönüştürme, operasyonel ve finansal performansı iyileştirme ile çıkış dahil tüm stratejik alternatiflerin” düzenli olarak değerlendirildiğini ancak kamuoyuna yansıyan mağaza bölünmesi ve satış iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından CRFSA kodlu paylarda yoğun alım-satım emirleri oluştu. Hissede kısa sürede yaşanan sert fiyat hareketi nedeniyle Borsa İstanbul tarafından devre kesici mekanizması devreye alındı. İşlemler geçici olarak durdurulurken, hisse senedi tek fiyat emir toplama yöntemine geçirildi.

52 HAFTALIK ZİRVESİNDEN SERT DÜŞTÜ

CRFSA kodlu CarrefourSA hisseleri güne 133,10 TL seviyesinden başladı. Gün içinde yoğun satış baskısı altında kalan hisse, 119,80 TL’ye kadar gerilerken saat 12.13 itibarıyla 119,90 TL’den işlem gördü. Bu seviye, bir önceki kapanışa göre 13,20 TL’lik düşüşe ve yaklaşık yüzde 9,9’luk değer kaybına işaret etti.

Sert fiyat hareketi nedeniyle Borsa İstanbul tarafından devre kesici uygulandı. İşlem sırasında sürekli işleme ara verilen CRFSA payları, tek fiyat emir toplama yöntemine alındı. Gün içi verilere göre hissede piyasa değeri yaklaşık 15,35 milyar TL seviyesine geriledi.

CarrefourSA hisseleri son işlemlerle birlikte 52 haftalık zirvesi olan 133,30 TL’den uzaklaştı.

