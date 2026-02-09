Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan O.K., sosyal medya hesabı üzerinden İslami değerleri ve kadınların giyim tercihini hedef alan yapay zekâ ürünü bir görsel paylaştı. Paylaşımın ardından sosyal medyada yükselen tepkilerin yanı sıra Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak da bir açıklama yaparak, dini değerlerin aşağılandığını belirtti ve adli makamları göreve çağırdı.
Gelişmeler üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında O.K. gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak başsavcılığın serbest bırakma kararına yaptığı itirazın üst mahkemece kabul edilmesi üzerine O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.