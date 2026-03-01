Mart ayına girilmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinde etkili kar yağışı uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı hava tahmin raporu ile çarşamba günü 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu.



Bu hafta itibarıyla Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağmur beklentisine yer verilirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki birçok ilde kar yağışı bekleniyor.

İşte MGM'ye göre çarşamba günü kar yağışı beklenen 25 il...



- Karabük

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Yozgat

- Nevşehir

- Aksaray

- Kayseri

- Niğde

- Karaman

- Tokat

- Sivas

- Malatya

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzurum

- Artvin

- Ardahan

- Kars

- Iğdır

- Ağrı

- Bitlis

- Muş

- Bingöl





KAR İSTANBUL'A MART AYINDA GERİ DÖNECEK



Meteoroloji kaynakları, öncü göstergelere göre oluşturdukları raporlarda İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki şehirler için mart ayında yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Ocak ayının ilk haftalarında İstanbul'da etkili olan kar yağışına benzer görüntülerin mart ayının ortalarında yeniden görülmesi beklenirken, bu ayın son günleri itibarıyla hava sıcaklıkları yaz aylarına kadar kademeli şekilde artmaya başlayacak.