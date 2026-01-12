Sabah saatlerinde Balkanlar'dan giriş yapan yağışlı hava kütlesi, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yer yer kar yağışlarına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde yer alan 52 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Salı günü başlaması beklenen yağışlar, birçok şehirde çarşamba günü de etkisini göstermeye devam edecek.
HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK
Paylaşılan raporda İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği belirtildi. Ege'nin büyük bölümü ve Marmara'nın batısının güneşli gösterildiği haritada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.
İşte MGM'nin uyarısına göre kar yağışı beklenen 52 şehir...
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Bursa
Bilecik
Düzce
Sakarya
Kütahya
Eskişehir
Afyonkarahisar
Bartın
Zonguldak
Bolu
Ankara
Karabük
Konya
Karaman
Niğde
Aksaray
Nevşehir
Kayseri
Kırşehir
Kırıkkale
Yozgat
Çankırı
Çorum
Kastamonu
Sinop
Samsun
Amasya
Ordu
Giresun
Malatya
Sivas
Tokat
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Van
Hakkari
Şırnak
Siirt
Bitlis
Muş
Erzurum
Mardin
Diyarbakır
Bingöl
Elazığ
Tunceli
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt