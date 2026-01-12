Sabah saatlerinde Balkanlar'dan giriş yapan yağışlı hava kütlesi, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yer yer kar yağışlarına neden oldu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük haritalı hava tahmin raporunda Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde yer alan 52 kent için kar yağışı uyarısında bulundu. Salı günü başlaması beklenen yağışlar, birçok şehirde çarşamba günü de etkisini göstermeye devam edecek.







HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK



Paylaşılan raporda İstanbul ve Ankara'da akşam saatlerinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği belirtildi. Ege'nin büyük bölümü ve Marmara'nın batısının güneşli gösterildiği haritada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sağanak yağmur uyarısı yapıldı.



İşte MGM'nin uyarısına göre kar yağışı beklenen 52 şehir...



İstanbul

Kocaeli

Yalova

Bursa

Bilecik

Düzce

Sakarya

Kütahya

Eskişehir

Afyonkarahisar

Bartın

Zonguldak

Bolu

Ankara

Karabük

Konya

Karaman

Niğde

Aksaray

Nevşehir

Kayseri

Kırşehir

Kırıkkale

Yozgat

Çankırı

Çorum

Kastamonu



Sinop

Samsun

Amasya

Ordu

Giresun

Malatya

Sivas

Tokat

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Mardin

Diyarbakır

Bingöl

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane

Bayburt





