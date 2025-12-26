Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala Türkiye, yılbaşı gecesi görülecek hava durumunu merak ediyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda 31 Aralık 2025 için 54 ile kar yağışı uyarısında bulundu.



LAPA LAPA KAR GELİYOR



Türkiye'nin doğu kesimleri için yoğun kar yağışı uyarısında bulunulurken, Batı kesimlerinde ise hafif kar yağışı beklenildiğine yer verildi. MGM'nin paylaştığı haritaya göre çarşamba günü kar yağışı beklenen 54 il şu şekilde:



- İstanbul

- Kocaeli

- Düzce

- Sakarya

- Bilecik

- Bursa

- Kütahya

- Uşak

- Burdur

- Isparta

- Afyonkarahisar

- Eskişehir

- Bartın

- Zonguldak

- Bolu

- Karabük



- Kastamonu

- Çankırı

- Ankara

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Nevşehir

- Aksaray

- Konya

- Karaman

- Niğde

- Kayseri

- Kahramanmaraş

- Sivas

- Tokat

- Amasya

- Çorum

- Ardahan

- Kars

- Iğdır

- Ağrı

- Van

- Hakkari



- Şırnak

- Siirt

- Bitlis

- Muş

- Erzurum

- Artvin

- Batman

- Mardin

- Diyarbakır

- Bingöl

- Elazığ

- Tunceli

- Erzincan

- Gümüşhane

- Bayburt

- Malatya

