Yılın tamamlanmasına haftalar kalırken, sıcaklıklar ülke genelinde sert şekilde düşüş yaşamaya devam ediyor.



İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler günlerdir sağanak yağışlara teslim olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 12 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

HAVALAR SOĞUYACAK, LAPA LAPA KAR YAĞACAK



Paylaşılan raporda 10 Aralık Çarşamba günü için Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari için hafif ve orta seviyede kar yağışı beklentisine yer verildi.





Perşembe günü için paylaşılan raporda ise Sivas ve Kayseri'de şehir merkezlerinde kar yağışı görüleceği belirtildi.

OCAK AYINDA İSTANBUL'A GELECEK



Soğuyan havalarla birlikte birçok vatandaş, büyükşehirlerde kar yağışının ne zaman görüleceğini merak ediyor. Meteoroloji kaynakları, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin batı kesimine kar yağışlarının ocak ayının ikinci haftası itibarıyla gelebileceğine dikkat çekerken, öncü meteorolojik göstergelere göre bu yılki yağış miktarlarının son yılların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.