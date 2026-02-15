Şubat ayının ortasına gelinirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanmaya devam edeceğini belirterek, tüm bölgeler için yağmur ve kar uyarısında bulundu.

MGM'nin internet sitesinde yer verilen 5 günlük hava tahmin raporuna göre 18 Şubat çarşamba günü için 81 ilin tamamında yağmur beklentisine yer verilirken, 19 Şubat perşembe ise 14 ilde hafif kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

BU MART HER ZAMANKİNDEN SERT GEÇECEK



Meteoroloji uzmanları, mevcut tahmin haritalarına göre mart ayının son 10 yılın en yağışlı ayı olabileceğini belirtirken, şubat ayının son günleri itibarıyla aralarında İstanbul'un da olduğu birçok büyükşehirde beyaz örüntünün hakim olması bekleniyor.



MGM'nin haritasına göre perşembe itibarıyla kar yağışı beklenen 14 şehir şu şekilde:



- Bilecik

- Kastamonu

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Erzurum

- Bitlis

- Bayburt

- Muş

- Erzincan

- Tunceli

- Bingöl



HAVA DURUMU SAATLER İÇERİSİNDE 360 DERECE DEĞİŞECEK



Pazar ve pazartesi günleri Türkiye'nin İç Anadolu ve Doğu kesiminde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. Salı günü itibarıyla ülkenin tamamını kaplayacak yağışlı hava dalgası, çarşamba sabahı bazı şehirlerde kar yağışına dönüşecek.





Türkiye'nin Batı kesiminde yağışların pazartesi, salı ve çarşamba günleri kesintisiz olarak devam etmesi bekleniyor.