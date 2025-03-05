Teknoloji şirketi Casper, yeni dizüstü bilgisayar modeli Nirvana S100’ü piyasaya sürdü. Estetik tasarımı ve güçlü donanımıyla dikkat çeken model, kullanıcılarına yüksek performans ve taşınabilirlik sunuyor.

Nirvana S100, dayanıklı alüminyum kasası, titanyum gri rengi ve 180 derece açılabilen geniş ekranı ile öne çıkıyor. 16 inç büyüklüğündeki FHD ekranı, 300 NIT parlaklık seviyesiyle canlı ve net görüntüler sağlıyor. İnce çerçeveli tasarımı ise cihazın mobilite avantajını artırıyor.

Cihazın donanım özellikleri arasında Intel’in 13. Nesil Series 2 ve H serisi işlemcileri yer alıyor. Core i9’a kadar işlemci desteği sunan Nirvana S100, yüksek performans gerektiren işlemler için akıcı bir deneyim vadediyor. Dolby ses teknolojisi ile donatılan dizüstü bilgisayar, güçlü ses deneyimi sunarken, 1 MP HD gürültü engelleyici kamerası sayesinde video görüşmelerde net iletişim sağlıyor.

Hafif ve ince tasarımıyla da dikkat çeken Nirvana S100, yalnızca 1,8 kg ağırlığında ve 18,3 mm inceliğinde. Özel “nano protection” yüzey kaplaması sayesinde parmak izi oluşumunu en aza indirerek temiz bir görünüm sunuyor. 54Whr kapasiteli bataryasıyla 8 saatten fazla kullanım süresi sağlayan model, hareket halindeyken de yüksek verimlilik sunuyor.

Kullanıcı güvenliğini ön planda tutan Casper, Nirvana S100’de parmak izi okuma teknolojisine de yer veriyor. Ayrıca, cihazda bulunan özel “Copilot” tuşu, yapay zekâ desteğine hızlı erişim imkânı sunuyor.