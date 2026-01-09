Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri" ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma işlemleri kapsamında Casperlar'a yönelik yeni bir dalga operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İDDİANAME TANZİM EDİLMİŞTİR"

"Kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen, Hamuş kod adlı İsmail ATIZ liderliğindeki suç işlemek amacıyla kurulan silahlı suç örgütünün; İstanbul ili geneli ve başkaca şehirlerde yürüttüğü faaliyetler kapsamda, Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Adam Öldürme, Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Etme, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme suçlarını işlemeleri nedeniyle, 30/12/2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 145 'i tutuklu 223 şüpheli hakkında iddianame tanzim edilmiştir.

Devam eden soruşturmalar neticesinde; anılan silahlı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin süreklilik arz edecek şekilde devam ettiğine yönelik kolluk birimlerince yeni tespitlere ulaşılmıştır.

117 ŞÜPHELİ HAKKINDA TALİMAT VERİLDİ

Bu kapsamda, örgütün eylemlerinde yer aldığı, örgütle irtibat ve iltisaklı olduğu değerlendirilen, ayrıca Instagram isimli sosyal medya platformu üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 117 şüpheli hakkında, 223 farklı adreste arama, el koyma, yakalama ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; İstanbul başta olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir."