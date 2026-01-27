Türkiye'de sayıları hızla artış gösteren yeni nesil suç örgütleriyle mücadele sürerken, gün aşırı yapılan baskınlarda yüzlerce örgüt üyesi gözaltına alınıyor.



Son olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Casperlar" adlı suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkarken, iddianamede yer verilen 68 çocuğa ilişkin ürperten detaylara ulaşıldı.





CASPERLARIN GENÇ KIZLARI: KENDİ BABASINI BİLE TEHDİT ETTİ



NTV'nin haberine göre Casperlar örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede yer verilen önemli konulardan biri de suça sürüklenen kız çocukları oldu.



Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve tutuklu yargılanan 17 yaşındaki kız çocuğu E.Ç.'nin örgüt içerisindeki üyelerle birlikte olduğu, kendisini örgütün liderlerinden biri olarak tanıttığı ve ailesini ölümle tehdit ettiği öğrenildi.



Genç kız, ifadesinde kendinden yaşça büyük çetenin diğer üyeleriyle ilişki yaşadığını, silahlı saldırılara katılıp, örgüt içinde lider konumda olduğunu kabul etti.

E.Ç'nin telefonunda yapılan incelemede de silahla verdiği pozlar ve saldırıda kullanılmış tabancaların fotoğrafları tespit edildi. Annesiyle arasında geçen mesajlarda, kendisini eve çağıran babasına tehditle yanıt verdiği görüldü.





İddianamede E.Ç'nin, karşı örgütten Ercan Kaptan adlı kişiyi öldüren Casper çetesinden iki tetikçiyle birlikte yakalandığı da yer aldı.



