CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklandığı ‘casusluk’ soruşturmasının baş şüphelisi olan Hüseyin Gün’ün AKP’li bakanlarla birlikte Londra’da Lordlar Kamarası’nda düzenlenen bir toplantı düzenlemesine dair sözleri gündeme oturdu.

BAKAN’IN RESMİ PROGRAMI

İYi Parti Milletvekili Turhan Çömez’in paylaşımına göre Savcılığın “casusluk” ile suçladığı ve etkin pişmanlıktan yararlanan Hüseyin Gün, 4 Temmuz’da Emniyet’te verdiği ifadesinde “10 Şubat 2010 yılında Lordlar Kamarası’nda ‘Yükselen Türkiye’ toplantısını organize eden benim. Bu toplantılara Türkiye Cumhuriyeti devletinden yetkililer olurdu” dedi.

Gün’ün bahsettiği toplantı, o dönem Avrupa Birliği müzakerelerinden sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın resmi programında da yer alıyor. Etkinliğe Egemen Bağış’ın yanı sıra eski bakan Kürşad Tüzmen, o dönemde Başbakan Danışmanı olan şimdiki MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP’li eski Bakan Yaşar Yakış ve AKP milletvekili Nursuna Memecan da katıldı. Toplantıda İngiliz bakanlar ve parlamenterler de yer aldı.