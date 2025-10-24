Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ gözaltına alınırken, tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’nden açıklama yapan Necati Özkan, iddiaları reddederek kendisine yöneltilen suçlamaların “temelsiz ve siyasi nitelikli” olduğunu savundu.

NECATİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Özkan, cezaevinden yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde televizyon kanallarından hakkındaki iddiaları öğrendiğini belirterek, “İçinde adımın geçtiği yeni ve akıl dışı bir operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardır” ifadelerini kullandı.

Savcılığın kamuoyuna gönderdiği “bilgi notu”nda doğrudan kendisine yöneltilen bir suçlama bulunmadığını belirten Özkan, “Benden herhangi bir ifade alınmadan adımın böyle ciddi bir soruşturmaya dahil edilmesi, hem hukuksuz bir itibar suikastı hem de savcılığın tarafsız olmadığının göstergesidir” dedi.

Özkan, soruşturmada adı geçen ve “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadesinin yer aldığı iddia edilen belgenin kilit ismi Hüseyin Gün hakkında da açıklamalarda bulundu:

“Bugün haberlerden casusluk suçlamasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek temasım, 2019 yerel seçimlerinden sonra kendisinin ‘sosyal medya analiz yazılımı’ olduğunu iddia edip bu konuda görüşme talep etmesiyle gerçekleşmiştir. Görüşme olumsuz sonuçlanmış, sonrasında hiçbir temasımız olmamıştır.”

Özkan, kendisine atfedilen yazışmaların da sahte olduğunu belirterek, “Ne böyle bir uygulama kullandım ne de bahsi geçen kişiyle yazıştım” dedi.

"SEÇİM KAZANMAK SUÇ DEĞİLDİR"

42 yıllık meslek yaşamında onur ve itibarla çalıştığını vurgulayan Özkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kamu gücünü kullananları hukuka, ciddiyete ve lekelenmeme hakkına saygılı davranmaya davet ediyorum. Artık yeter! Bu gayriciddi ve temelsiz iddialara ilişkin her türlü soruya yanıt vermeye hazırım. Seçim kazanmak suç değildir, mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir.”

Özkan'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:

"KAMUOYUNA



Bu sabah Kandıra’daki hücremde açtığım TV kanallarında, içinde adımın geçtiği yeni bir hakikat dışı, saçma sapan iddia ve akıl tutulmasına dayalı operasyon haberine şahit oldum. Operasyonun zamanlaması manidardı.



Medya mensuplarının paylaştığı kadarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dağıttığı “Bilgi Notu” doğrudan aleyhimde bir suçlama içermese de, benden herhangi bir ifade alınmadan adımın böylesine ciddi bir suçlamaya ve operasyona dahil edildiğinin kamuoyuna duyurulması sadece yeni bir hukuksuz itibar suikastı çabası değil, aynı zamanda soruşturma makamının

ön yargılı olduğunun ve tarafsızlığının bulunmadığının kanıtıdır.



42 yıllık iş hayatımda titizlikle inşa ettiğim kişisel itibarımın ve lekesiz, onurlu adımın “casusluk” gibi bir suçlamayla kirletilmeye çalışılması hiçbir surette kabul edilemez. Bugünkü haberlerden casusluk iddiasıyla tutuklandığını öğrendiğim şahısla tek irtibatım 2019 yerel seçimleri sonrası kendisinin sosyal medya analiz yazılımı olduğu iddiasıyla ve bunu pazarlamak amacıyla talep ettiği toplantı üzerine gerçekleşmiş, bu görüşme ise olumsuz sonuçlanmıştır. Bu görüşme sonrasında ise hiçbir şekilde irtibatım olmamıştır.



Zorlama bir yorumla bana izafe edilen yazışmaların hiçbiri bana ait değildir. Hayatımın hiçbir döneminde ne böyle bir uygulama kullandım, ne de iddia edilen kişiyle böyle bir yazışmada bulundum.



Kamu gücünü kullananları ve adaleti sağlamakla sorumlu olanları sorumlu davranmaya, ciddiyete, hukuka ve lekelenmeme hakkıma saygılı davranmaya davet ediyorum. Artık yeter. Yazık, günah!

Bu gayriciddi, gayri hakiki ve absürt iddia ile ilgili her türlü soruya cevap vermeye hazır olduğumu, sorulacak soruları merak, ciddiyet ve sabırsızlıkla beklediğimi kamuoyuna saygıyla duyururum.



Seçim kazanmak suç değildir. Mesleğini tutkuyla yapmak günah değildir.

24 Ekim 2025



Necati Özkan

Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi"