Pijamayı çıkarın yoksa ezilirsiniz

CHP lideri Özel, Çağlayan’da konuştu: “Mücadeleyi demokratik şekilde haysiyetimizi ezdirmeden sürdüreceğiz. Pijamasıyla bu meydana (Aferin) diyen; ya o pijamayı çıkaracaksın ya Erdoğan’a ezileceksin”

CHP lideri Özgür Özel, casusluk soruşturması kapsamında ifade vermeye getirilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne toplanan vatandaşlara seslendi. Özel, özetle şu mesajları verdi:

-Bir pazar günü onlar yolları kapamışken, otobüsleri engellemişken, köprüleri kaldırmışken, vapurları bağlamışken burada tarih yazanlara helal olsun.

-Bizim burada olmamız Ekrem Başkan’a atılan yeni bir iftira yüzünden. Hırsız dediler, olmadı. Yolsuz dediler, olmadı. Teröre destek dediler, olmadı. Şimdi son çare casus demeye kalktılar, yazıklar olsun.

ÇARESİZLİK İTİRAFI

-Bugün Ekrem Başkan’a yeni sorular sormak, soru değil, savcılığın, başsavcılığın kendi itirafıdır. Onun itirafı; diplomaya saldırdım, geri tepti. Yolsuzluk dedim, geri tepti. Terör dedim, geri tepti. ‘Çaresizim, çaresizim, çaresizim’ diyor başsavcı.

-Geçtiğimiz günlerde 500 sayfalık iddianame saatler içinde çöp oldu. O iddianamenin bu hale geldiğini gördükleri için panik halindeler. Baktılar Ekrem Başkan’ın hiçbir şey ile alakası yok. Mahkeme salıverir diye korkup yeni suç icat etmeye kalktılar ve tutup ‘casusluk’ suçu diye bir şey icat ettiler. FETÖ böyle yapardı.

-İçeride bu sorgu, bu zulüm, bu baskı sürdükçe biz de demokratik bir şekilde, haysiyetimizi de ezdirmeden mücadele edeceğiz. Bu meydana gelin, tarihe geçin. Pijamasıyla bu meydana (Aferin) diyen; ya o pijamayı çıkaracaksın ya Erdoğan tarafından ezileceksin.

MEŞRUİYETİ BİTTİ ABD’DE ARIYOR

Özel Eskişehir’de konuştu: “Türkiye’de sıfırı tüketti, sandık kurulsa seçimi kaybeceğini biliyor, meşruiyeti Trump’ta, ABD’de arıyor”

CHP “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 64’üncüsünü Eskişehir’de yaptı. CHP lideri Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan on binlere seslendi. “Eskişehir’e, geleceğimize sahip, çıkmaya geldik” diyen, Özel, şunları söyledi:

“Türkiye’de sıfırı tüketen, siyaseten artık meşruiyetini yitiren, sandık kurulsa seçimi kaybedeceğini bilen birisi, meşruiyeti de geleceği de Amerika’da aramak için yola çıktı. Erdoğan gitti, meşruiyeti Trump’ta aradı, ABD’de aradı. Gitti Oval Ofise oturdu. Trump, görüşmeden memnuniyetini aktardı. Ruhban Okulu’nu Erdoğan’a söyletti.

SANA SATTIRMAYIZ

Dünyada beşinci en büyük rezerv Türkiye’de, Eskişehir’de. Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Erdoğan, Trump’a ‘nadir toprak elementleri’ni ham cevher olarak vermeyi taahhüt ediyor. Eğer bunu verirsek, altın yumurtlayan tavuğu vermiş oluruz. Geleceği vermiş oluruz. Nadir elementler bu ülkenin geleceğidir, sana sattırmayız!”

İmamoğlu: İktidar yolun sonuna geldi

Eskişehir’deki mitingde, Ekrem İmamoğlu’nun mesajı okundu. İmamoğlu, “Başaramayacaklar. Eskişehir’in nadir element rezervlerine gözlerini dikenler, yolun sonuna geldiler. Onlar yolun sonunda, ama biz yolun başındayız. Onlar sandıktan, milletten köşe bucak kaçıyor, biz ise sandığa, millete koşuyoruz. Hep birlikte, canla başla, cesaretle, yılmadan hedefe yürüyoruz” dedi.

NOTLAR....

On binlerce kişi Çağlayan’a aktı

-Çağlayan’da vatandaşların toplanmasına engel olmak için önlemler bir gün önceden başladı. TOMA’lar dahil polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

-İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde miting ve eylemleri yasakladı.

-Ankara’dan yola çıkan CHP otobüsünün önü kesildi.

-CHP’li vekiller adliye önüne gelen otobüs içinde sabahladı.

-Tüm engellemelere rağmen, Ekrem İmamoğlu’na destek olmak isteyen yurttaşlar Çağlayan’a akın etti. On binlerce kişi adliye önünde toplandı.

-Vatandaşlar, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Her şey çok güzel olacak”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak hukuk, adalet” sloganları attı.

-İmamoğlu’nun adliyeye getirilmesi coşkuyu artırdı. Vatandaşlar, bu sırada “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganları attı.