İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kampanya yöneticisi Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında “casusluk” suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

BYLOCK BENZERİ UYGULAMA İDDİASI

Dosyada öne çıkan iddia, “ByLock benzeri” olarak tanımlanan bir mesajlaşma uygulamasıyla yapılan görüşmeler. Medyaya yansıyan bilgilere göre, söz konusu platformun Wickr olduğu belirtiliyor.

CHP'li Murat Emir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın bir dizide de görüldüğünü ifade etti:

"İBB’yi casusluk ile suçlayıp, “ByLock benzeri gizli mesajlaşma” diye ortalığı ayağa kaldırdılar.

Meğer bahsettikleri uygulama Mr. Robot dizisinde kullanılmış.

Savcılar öyle ciddiyetle anlatıyor ki sanırsın FBI’a sızdılar; meğer Netflix’e sızdılar.

“ByLock benzeri” diye dizi sahnesindeki Wickr’i delil yaptılar. AKP’nin yargı kolları işte böyle çalışıyor, kumpas kurmayı bile beceremiyorlar."

MR. ROBOT DİZİSİNDE DE GÖRÜLDÜ

Wickr’in yalnızca güvenli iletişim amacıyla geliştirilen bir yazılım olmadığı, aynı zamanda kültürel olarak da bilinen bir uygulama olduğu vurgulanıyor. Ünlü hacker temalı “Mr. Robot” dizisinin ikinci sezonunda karakterlerin kendi aralarında Wickr üzerinden mesajlaştığı sahneler, diziyi takip eden çevreler tarafından da doğrulanıyor.

WİCKR NEDİR?

2012 yılında geliştirilen Wickr, uçtan uca şifreleme teknolojisiyle çalışan, mesajların belirli bir süre sonunda otomatik olarak silindiği güvenli iletişim araçlarından biri. Uygulama, kullanıcıdan telefon numarası veya e-posta talep etmeden hesap açılmasına imkân tanıyor. Bu özellik, anonim ve izlenemeyen iletişim kurmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

2021’de Amazon Web Services (AWS) tarafından satın alınan uygulama, bireysel kullanıcılar için “Wickr Me” ve kurumsal çözümler için “Wickr Pro” ya da “AWS Wickr” adlarıyla faaliyet gösteriyor. Gazeteciler, araştırmacılar ve bazı güvenlik birimleri tarafından da kullanılan Wickr, “gizlilik odaklı iletişim araçları” arasında öne çıkıyor.