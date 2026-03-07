ABD ve İsrail’in geçtiğimiz hafta İran’a yönelik düzenlediği ve çok sayıda üst düzey ismin hedef alındığı operasyon sonrası ortaya atılan iddialar bölgedeki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Söz konusu saldırılarda, İran’ın dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey komutanın öldürüldüğü ileri sürüldü. Bu saldırıdan sağ kurtulan isimlerden biri ise Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani oldu.

Uluslararası basında daha önce de çeşitli saldırılardan sağ kurtulduğu için “dokuz canlı komutan” şeklinde anılan Kaani’nin, suikasttan kısa süre önce bulunduğu bölgeden ayrıldığı ve o tarihten bu yana kamuoyu önünde görülmediği iddia edildi. Bu durum, hakkında yeni spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı.

MOSSAD AJANI İDDİASI

Bazı kaynaklarda yer alan iddialara göre Kaani’nin uzun yıllardır Mossad adına çalışan bir ajan olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Kaani’nin, son yıllarda bölgede öldürülen bazı önemli isimlerin yerlerinin belirlenmesinde rol oynadığı ileri sürülüyor.

Bu isimler arasında İsmail Haniyeh ile Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyeddin gibi bölgedeki etkili figürlerin de bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan henüz resmi bir doğrulama yapılmazken, konuyla ilgili tartışmalar uluslararası kamuoyunda sürüyor.