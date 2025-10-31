TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kayseri'de organize edilen resepsiyona katıldı.

Etkinlikte kırmızı beyaz renkte tek katlı pasta kesildi.

Akar, kılıçla kesilen pastayı küçük bir çocuğa yedirdi. O anlarda Akar'ın yanında bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç çocuk için endişelendi ve hamle yaptı.

Çocuk zarar görmeden pastayı yiyince, Akar da güldü.

'BİR KİŞİ DE NE YAPIYORSUNUZ DEMEMİŞ'

Sosyal medya kullanıcılar, "Bir kişide 'durun ne yapıyorsunuz' dememiş ,gülüyorlar" "Görgü, kural, nizam denen hiçbir şeyle tanışmamış olmaları çok üzücü", "Kadının ödü koptu bi!", "Şunun aynısını ben yapsam şimdi devlet çocuğumu evden alır beni de kodese atardı", "Allah bizim belemızı veriyor ya bunlar nedir ya. Ne kadar eğlenmişler hepsi burada" şeklinde yorumlar yaptı.







