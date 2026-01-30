Evde Tek Başına (Home Alone) filminde Kevin'in annesi ve Schitt's Creek dizisinde Moira Rose karakteriyle tanınan Emmy ödüllü aktör Catherine O'Hara, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ajansı Creative Artists Agency'den cuma günü yapılan açıklamaya göre Kanada doğumlu komedyen kısa süre önce ortaya çıkan "bir hastalığın ardından" Los Angeles'taki evinde hayata gözlerini yumdu.

Aktrisin nasıl öldüğüne dair ayrıntılara açıklamada yer verilmedi.

Catherine O’Hara, ilk iki Home Alone filminde Macaulay Culkin’in annesini canlandırmasıyla geniş kitlelerce tanındı.

Ancak onu modern televizyon tarihinin ikonik karakterlerinden biri yapan rol, Schitt’s Creek dizisinde 80 bölüm boyunca hayat verdiği Moira Rose oldu.

Filmografisinde Christopher Guest imzalı sahte belgeseller olan Best in Show (2000) ve A Mighty Wind (2003) öne çıkıyor.

Ayrıca hem 1988 yapımı orijinal Beetlejuice filminde hem de devam filmi Beetlejuice Beetlejuice’te rol aldı.

O’Hara’nın en son çalışması, Apple TV+ dizisi The Studio oldu. Seth Rogen’la başrolü paylaştığı bu performans ona Emmy adaylığı kazandırdı. 2020 yılında ise Schitt’s Creekteki rolüyle Emmy Ödülü’nü kazandı. Bu ödül, 1982’de skeç komedi dizisi SCTV Network 90 için yaptığı yazarlıkla kazandığı ilk Emmy’nin ardından geldi.

Toronto’da yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğup büyüyen Catherine O’Hara, 1988’de Beetlejuice filminin setinde yapım tasarımcısı Bo Welch ile tanıştı.

Çift 1992 yılında evlendi ve Matthew ile Luke adında iki oğulları var.