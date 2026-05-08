Hürmüz Boğazı'nda dün gece ABD ve İran arasında yaşanan çatışmaların ardından İran'dan ilk açıklama yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X üzerinden açıklama yaparak ABD hükümetini tehdit etti.

Sözcü, Farsça yaptığı paylaşımında "aslanın dişlerini gördüğünde, gülümsediğini sanma" sözleriye yer verdi.

ABD gemileri, 2 gün önce BAE'nin Füceyre limanına düzenlenen saldırıya misilleme olarak Keşm adasını ve İran gemilerini vurdu. İran ise füzelerle ABD gemilerine karşılık verdi.

Gerginlik, ateşkesten beri ABD ve İran arasındaki en büyük çatışmaya sebep oldu.

BAE DETAYI

İran, daha önce Füceyre limanını vurduğunu reddetmiş ve "nifak oluşturmak isteyen güçleri" suçlamıştı. Ancak bu açıklama Körfez ülkeleri için yeterli olmadı.

ABD'nin de saldırıyı ateşkes ihlali saymaması, Körfez'de öfkeyi arttırdı. Suudi Arabistan ve Kuveyt, bu saldırının üzerine Trump'ın gemilerin Hürmüz'den ABD ordusu rehberliğinde geçmesini öngören Özgürlük Projesi'ni ilan etmesiyle eyleme geçti.

Ülkeler, hava sahalarını ve üslerini ABD ordusuna kapadı. Bu açıklamadan saatler sonra ilk önce Başkan Trump Özgürlük Operasyonu'nu iptal etti, sonra da ABD gemileri İran'a saldırdı.

ABD Başkanı, saldırılardan sonra yaşananları bir "sevgi vuruşu" olarak niteledi ve ateşkesin sürdüğünü söyledi.