Yaklaşık 25 santimetre yüksekliğinde, mavi-beyaz desenli porselen vazo, müzayede uzmanlarınca önce 1426-1435 yıllarına ait Xuande döneminin bir imitasyonu olarak değerlendirilmişti.

Ancak Çinli sanat koleksiyonerleri, eserin gerçek bir Ming dönemi parçası olduğuna kanaat getirdi ve yedi koleksiyoner arasında kıyasıya bir açık artırma yaşandı.

Sonuç olarak ismi açıklanmayan bir alıcı, vazo için tahmini değerin 1.300 katını ödeyerek eseri satın aldı. İlginçtir ki milyonlarca liralık vazoda ağzında ve tabanında ince çatlaklar ile yüzeyinde çizikler ile yüzeyinde çizikler bulunuyordu.

BÜYÜKBABANIN MİRASI SERVET DEĞERİNDE ÇIKTI

Vazo, Amanda Kent ve Helen Momen adlı iki kız kardeşin, Çin'de 1900'lü yılların başında yaşamış büyükbabaları Percy Horace Braund Kent'ten kalan bir koleksiyonun parçasıydı.

Kent, 1876 doğumlu İngiliz bir avukattı ve 1901'de Çin'in Tientsin kentinde hukuk bürosu açmıştı. 1905-1916 yılları arasında burada yaşarken "Kırmızı Ev" adını verdiği evinde Çin'e özgü sanat eserlerini toplamıştı.

Batı Londra'da yaşayan ve bilgisayar sektöründen emekli olan Amanda Kent, satış sonrası duygularını şöyle ifade etti:

"Fiyatın yükselişini izlerken şoke olduk. Vazonun değerini bilmeden defalarca çatıya indirip çıkardığımızı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor."