Külliye'de düzenlenen 29 Ekim resepsiyonununa katılmamasıyla gündem olmuşken tüm gözler TBMM'deki MHP Grup toplantısına çevrildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada MHP'ye de özel yer ayırdı.
Erdoğan'dan Külliye'deki resepsiyona katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajı gönderdi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Şahsımıza gönderdiği hediye ile Bayramımızı kutlayan Cumhur İttifakındaki ortağımız MHP lideri Bahçeli'ye ve katılan partilerin genel başkanlarına, Cumhuriyetin 102. yaşını coşkuyla kutlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Cumhuriyet tarihinin açık ara en iyi kadrosu olan İttifak ortağımız ve milletimizle beraber ikinci asrı Türkiye yüzyılı yapana kadar çalışmaya devam edeceğiz."