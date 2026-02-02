Şubay ayına girilmesiyle birlikte kış mevsiminin sonu görülmeye başlandı.



Yaz aylarında fit bir vücuda sahip olmak için diyet başlangıcını erkene çeken birçok insan, ilk iş olarak ekmek tüketimini sıfırlamakta. Uzmanlara göre diyetlerde en sık yapılan hatalar arasında ilk sırada ekmeğin hızlıca kesilmesi yer alıyor.



EKMEK YİYEREK DE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN



Diyetisyenler, ekmek tüketiminin aşırı kalori almaya neden olabileceğini belirtse de, tokluk hissi ve birçok sağlıklı gıda ile birlikte tüketilmeye uygun olması nedeniyle ekmeğin doğru kullanılması halinde diyet listelerinde de bulunabileceğinde hemfikir.

Halk arasında kabul gören ortak görüşe göre, diyet için ideal olmayan 'beyaz ekmek' dışında, kahvaltılarda çavdar, tam buğday ya da kepek ekmek tüketmenin pek de zararı bulunmuyor. Yapılan araştırmalar, en sağlıklı 3 ekmek türü olarak bilinen bu ekmeklerden daha da faydalı bir ekmek olduğunu ortaya koydu.



EN SAĞLIKLI EKMEK: EKŞİ MAYALI



Sayılan üç ekmek türü de lif açısından zengin olmasının yanı sıra omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak son yıllarda yapılan araştırmalar, daha az tüketilen ekşi mayalı ekmeklerin insan sağlığı için en uygun gıdalar arasında yer aldığını gösteriyor.



Ekşi mayalı ekmekler, beyaz ekmeklere kıyasla iki kat daha fazla lif içermekte. Yüksek lif içeren bu ekmekler, istikrarlı bir enerji sağlayarak kan şekerini dengeler ve gün boyunca ani acıkmaların önüne geçer.

Antioksidan özelliklere sahip olan ekşi mayalı ekmek, kardiyovasküler sistemin güçlendirmesinde başrol oynar. Aşırıya kaçmamak şartıyla düzenli olarak ekşi mayalı ekmek tüketilmesi, sinir sisteminin hızlıca toparlanmasına yardımcı olur. Ayrıca bu ekmek türünün diyet rutinine dahil edilmesi güçlü bağışıklık sistemi için de son derece önemlidir.



B vitaminleri, magnezyum ve çinko bakımından son derece zengin olan ekşi mayalı ekmek, son yıllarda daha popüler hale gelerek fırınların tezgahlarında kendine yer bulmaya başladı.