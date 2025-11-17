İngiliz The Express'te yer alan habere göre "Ben, board sertifikalı bir gastroenteroloğum ve işte bağırsağınıza ve karaciğerinize zarar veren 6 kötü çay alışkanlığı" diye söze başlayan Dr. Sethi, özellikle mide hassasiyeti ve karaciğer risklerine dikkat çekti.

1. Aç Karnına Çay İçmek

Dr. Sethi'ye göre aç karnına çay içmek en büyük hatalardan biri. Çayda bulunan kafein ve tanenler mide zarını tahriş ederek:

- Reflü

- Bulantı

- Mide ağrısı

- Dehidrasyon gibi sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca çay, demir emilimini azaltarak özellikle kansızlık yaşayanlar için risk oluşturuyor.

2. Aşırı Şekerli Çaylar

Doktor, bazı soğuk çayların ve sütlü çayların içinde 30–40 gram şeker bulunduğunu hatırlatarak bunun:

- Tip 2 diyabet

- İnsülin direnci

- Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı riskini artırdığını vurguluyor.

3. "Detoks" ve Zayıflama Çayları

Reklamlarda mucize gibi sunulan detoks çaylarının çoğunda gizli müshil etkisi bulunduğunu belirten Dr. Sethi, bu çayların aşırı kullanımının:

- Elektrolit dengesizliği

- Bağırsak hasarı

- Şiddetli susuzluk gibi tehlikeler oluşturabileceğini söylüyor. "Tavsiye edilen miktarın asla üzerine çıkmayın" uyarısında bulunuyor.

4. Yeşil Çay Takviyelerini Abartmak

Yeşil çay sağlıklı olabilir, ancak ekstrakt şeklindeki takviyelerin fazla kullanımı karaciğerde toksisiteye yol açabiliyor.

Doktor, "Yeşil çayın tüm faydalarını takviyeden almak cazip gelebilir ama aşırı tüketim karaciğer için risklidir" diyerek uyarıyor.

5. Çok Sıcak Çay İçmek

Doktor, çayın 65°C'nin altına düşmeden içilmemesi gerektiğini söylüyor. Daha sıcak tüketildiğinde:

Yemek borusu kanseri riskinin arttığının, 2020'de Çin'de yapılan bir araştırmayla da kanıtlandığı belirtiliyor.

6. Gece Geç Saatlerde Kafeinli Çay İçmek

Çay kahveden daha az kafein içerse de yine de uyku düzenini bozabiliyor. Dr. Sethi, akşam saatlerinde özellikle:

- Chai (baharatlı çay) ve yeşil çay tüketilmemesi gerektiğini, kaliteli uykunun karaciğer ve bağırsak sağlığı için çok önemli olduğunu hatırlatıyor.