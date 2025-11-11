Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, firmanın “Öz Akçay Altın Yaprak Siyah Çay” ve “Öz Akçay Filiz Siyah Çay” isimli ürünlerinde yapılan analizlerde gıda boyası kullanıldığı belirlendi. Her iki ürünün de 001 parti/seri numaralı üretimlerinde uygunsuzluk tespit edilerek kamuoyuna açıklandı.

Söz konusu ürünler, “Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri” grubunda yer alıyor.

UZMANLARDAN SAĞLIK UYARISI

Gıda güvenliği uzmanları, özellikle çay ve bitkisel ürünlerde renklendirici madde kullanımının halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu vurguluyor. Yapay gıda boyalarının uzun vadede karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceği, ayrıca alerjik reaksiyonlara yol açabileceği ifade edildi.

Uzmanlar, tüketicilerin ürün satın alırken etiket bilgilerini dikkatle incelemesi ve ambalajsız ürünlerden uzak durması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.