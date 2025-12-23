Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren ve tüketiciyi yanıltan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın yayımladığı güncel listeye göre; et ürünleri, zeytinyağı, bal, baharat, çay, süt ürünleri ve pek çok temel gıda grubunda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.

2025 YILINDA TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN ÜRÜNLER LİSTESİNE GİREN MARKALAR

-Sucuk ve et ürünleri listede

Et ve et ürünleri grubunda yapılan denetimlerde, özellikle sucuk ve benzeri ürünlerde yıl boyunca farklı uygunsuzluklar tespit edildi. Bakanlığın açıkladığı listede bu kategoride yer alan markalar şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar Yöreoğlu, Afyon’dan Tandoğan, Afyonkarahisar Doğaş, Afyonkarahisar Ünal Sucukları, Afyonkarahisar Kadıoğlu Sucukları, Düzenli Afyon Yöresel Sucuk, Özlüm Et ve Et Ürünleri

-Zeytinyağında tağşiş alarmı

Zeytinyağı, 2025 listesinde en fazla dikkat çeken ürün gruplarından biri oldu. Farklı illerde yapılan analizlerde, zeytinyağı adı altında satılan bazı ürünlerde mevzuata aykırı durumlar belirlendi.

Zeytinyağı (Bitkisel Yağlar):

Gerçek Gemlik, Kuzey Ege Ayvalık Taş Baskı, Grand Yayla, Oasis, Asır Tarım Köybirlik, Zeybek, Köy Tadım, Ayvalık, Ayvalık Koop., Yöresel Bahçem, Öz Tadım, Tarım Ayvalık

-Bal ve baharatlarda da uygunsuzluk tespiti

Arıcılık ürünleri ile baharat grubunda da çok sayıda ürün bakanlığın radarına takıldı. Listede hem süzme bal hem de çeşitli baharat ürünleri yer aldı.

Bal (Arıcılık Ürünleri):

Ravza Bal, Ecegün, Asbal, Elit, Vitamel, Gimsaş

Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar:

Kadırzade, Korcan, Hasırcılar Baharat, Ekim Baharat, Arba, Kar Çiçeği Baharatları, Altun, Destan Baharat, Çınar, Masala, Baba, Fresh Box Disposable Products Kare, Bağdat, Bağdat Baharatları, Deva

-Çaydan süte kadar geniş yelpaze

Denetim listesinde yalnızca baharat ve yağlar değil; çay ve süt ürünleri de yer aldı. Farklı şehirlerde üretilen ve satılan bazı ürünlerde mevzuata aykırı bulgular tespit edildi.

Çay (Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri):

Elmas Gold, Öz Akçay Altın Yaprak, Öz Akçay, Özen Çay, Yeni Altın Filiz, Şirin Çay, Tirebolu Çay

Süt ve Süt Ürünleri:

Best, Arı Süt ve Süt Ürünleri, İlkkapan, Osman Bey, Kutluoğlu, Aktanem, Taze Dükkan, Yenidoğangül, Kırk Pınar, Kara Pınar, Tarım Dünyası

Tatlıdan pekmeze, tarhanaya kadar

Bakanlığın listesinde pastacılık ürünleri, şekerli mamuller ve unlu ürünler de bulunuyor. Pekmez, baklava ve tarhana gibi ürünler de denetimlerden geçen gruplar arasında yer aldı.

Şekerli Mamuller:

Salihoglu Koç, Bozkır Güleroğlu, Vitara, Elezya

Tahıl, Un ve Unlu Mamuller:

Köyüm, Adem Celal Gıda

TÜKETİCİ BU ÜRÜNLERİ NASIL AYIRT EDER?

Gıdada taklit ve tağşişin artmasıyla birlikte tüketicilerin alışveriş sırasında daha dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar, hileli ürünlerden korunmak için bazı temel noktalara dikkat edilmesini öneriyor.

-Etiket bilgilerini mutlaka kontrol edin

Ürünün içindekiler listesi, üretici bilgileri ve son tüketim tarihi açık ve okunur olmalı. Eksik, silik ya da karmaşık etiketler risk işareti olabilir.

-Fiyatı benzer ürünlerle karşılaştırın

Piyasa ortalamasının çok altında satılan ürünler, özellikle zeytinyağı, bal ve et ürünlerinde şüphe uyandırabilir.

-Ambalaj ve kapak güvenliğine bakın

Daha önce açılmış izlenimi veren kapaklar, sızıntı yapan ambalajlar veya üzerinde sonradan müdahale edilmiş etiketler tercih edilmemeli.

-Koku, tat ve dokuya dikkat edin

Ürünün rengi, kokusu veya tadı alışılmışın dışındaysa tüketilmemeli. Özellikle süt ürünleri ve baharatlarda bu tür farklılıklar önem taşıyor.

-Güvenilir satış noktalarını tercih edin

Açıkta satılan, kaynağı belli olmayan ürünler yerine kayıtlı işletmelerden alışveriş yapılması öneriliyor.

-Şüpheli durumlarda bildirim yapın

Tüketiciler, şüpheli ürünlerle karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı’na bildirimde bulunabiliyor.

TÜKETİCİYE ÖNEMLİ UYARI!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere alışveriş sırasında etiket bilgilerini dikkatle incelemeleri, şüpheli ürünlerle karşılaşmaları halinde Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu. Denetimlerin ise yıl boyunca aralıksız süreceği vurgulandı.