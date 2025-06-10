ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. ÇAYCUMA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/63 Esas
Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen kadastro sonucu tespit harici bırakılan taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle tescili istemine ilişkin Mahkememizin 2024/63 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama nedeniyle Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Velioğlu mahallesi (köyü) Çarşanbalıoğlu mahallesi 1787 parsele ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında hakkında TMK.nun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.
|S.No
|Pafta No:
|Ada No:
|Parsel No:
|Yüzölçümü:
|Cinsi:
|Mevkii:
|Dayanağı:
|Krokisi:
|1787
|1430 m2
|Bahçe
|Davacı Adı Soyadı:
|Davalı Adı Soyadı
|Dava:
|SATILMIŞ ÇARŞANBALI
AHMET ÇARŞANBALI
MEHMET ALİ ÇARŞANBALI
|ÇAYCUMA MALİYE HAZİNESİ
ÇAYCUMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|Kadastro sonucu tespit harici bırakılan taşınmazın kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği sebebiyle tescili istemi
Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 90 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği krokisi ile birlikte ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02237828