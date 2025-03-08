Çayırhan Termik Santrali ve maden sahasının özelleştirme ihalesi kısa süren bir açık artırmanın ardından jet hızıyla tamamlandı. Değeri 100 milyar liranın üzerinde olan Çayırhan’a en yüksek teklifi 20 milyar lirayla (yaklaşık 550 milyon dolar) Akçadağ İnşaat, Enerji, Madencilik A.Ş firması verdi. Aslan Yapı ile Katarlı ortağı Thirty Five firması 19.9 milyar lirayla ikinci sırada kaldı. İhaleye giren diğer 3 firmanın yarışa katılmak yerine birbiri ardına çekilmesi ‘adrese teslim’ iddialarına yol açtı. Çayırhan’ı beklentilerin çok altında kalan bu fiyata satıp satmama konusunda son kararı iktidar verecek.

HIZLI ELENDİLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) binasında yapılan Çayırhan ihalesine daha önce açıklandığı gibi Okyanus Benzin İstasyonu İşletmeciliği A.Ş, Aslan Yapı-Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat A.Ş, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş ve Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik A.Ş katıldı. Elemesiz ilk turda firmalardan gelen en yüksek teklif,13 milyar 50 milyon lira oldu. İkinci turda en yüksek teklif 15 milyar 600 milyon liraya yükselirken en düşük teklifi veren DSM Teknik elendi. Bu rakamdan başlayan açık artırmanın 4’üncü turunda madencilik yapan tek firma olan Çelikler ihaleden çekildi. 6’ncı turda da Okyanus Benzin çekilince yarış bir süre Aslan Yapı ile Akçadağ arasında devam etse de Aslan Yapı 19.9 milyarın üzerine çıkmayınca Akçadağ 20 milyar liralık teklifle ihaleyi önde tamamlamış oldu. İhalenin ardından açıklama yapan Akçadağ firmasının 31 yaşındaki sahibi Furkan Akçadağ, “Bizim ve emekçilerin mutlu olduğu bir süreç yaşayacağız” dedi. Akçadağ, ihaleyi çok ucuza aldığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

İşçilerin yer altındaki eylemi devam ederken özelleştirmeyle ilgili son kararı hükümet verecek.

Daha önce Soma’yı da istemiş

Yer altı madenciliği alanında üretimi ve deneyimi olmayan Akçadağ firması Soma maden sahasında hafriyat işi yapıyor. Firmanın daha önce de Soma’yı almak için girişimlerde bulunduğu ancak daha sonra vazgeçtiği belirtildi. Firma yönetiminin Cumhurbaşkanlığı’ndaki bazı üst düzey bürokratlarla çok yakın olduğu, bu yakınlık nedeniyle ihalede favori gösterildiği ifade ediliyor. Firmanın maden işletmeciliği için yeni ortaklarla iş birliği yapabileceği iddia ediliyor.

İhalenin ardından Akçadağ ailesinin 31 yaşındaki genç üyesi, Furkan Akçadağ belgeleri imzaladı.

2 yıllık kârına satıldı

İhaleyi değerlendiren Türkiye Maden-İş ve Tes-İş sendikalarının yöneticileri oluşan fiyatın beklentilerin çok altında kaldığını belirtirlerken, “550 milyon dolar bu işletmeler için çerez parası. Kamu yöneticileri bile 1.1 milyar doların altında satılmayacağını belirtiyorlardı. Öyle olsa 5 yıllık kârına satılacaktı, şimdi 2 yıllık kârına karşılık sattılar” dediler. İhaleye katılan ancak yarışmadan çekilen firmalara dikkat çeken kaynaklar, “Adrese teslim kokusu var” yorumunda bulundular.