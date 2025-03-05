Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan (ÖİB) Çayırhan Termik Santrali ile maden sahalarının özelleştirilmesiyle ilgili son günde kritik bir açıklama geldi. İşçi eylemlerine rağmen ihaleyi gerçekleştirmekte kararlı olan ÖİB, açık artırmada oluşacak en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde ihalenin iptal edileceğini açıkladı.

BEDEL AÇIKLANMADI

Ancak ÖİB, Çayırhan için hesaplanmış muhammen bedelin ne kadar olduğu konusunda bilgi vermedi. ÖİB’in, Çayırhan için son tekliflerin alınacağı günün sabahında (dün) yaptığı açıklamaya göre teklif veren tüm firmalarla ileri bir tarihte pazarlık görüşmeleri yapılacak. Daha sonra açık artırmaya geçilecek. Oluşan en yüksek teklif, ÖİB’in önceden belirlediği ‘gizli’ rakamın altında kalmışsa ihale iptal edilecek.

NİHAİ KARAR İKTİDARIN

Açıklamada, teklifin, muhammen bedelin üzerinde oluşması halinde satışın gerçekleştirileceği gibi bir ifadenin yer almaması dikkat çekti. Ancak uygulamada, böyle bir durumda nihai kararı iktidar veriyor.

Son açıklamayı yorumlayan kaynaklar, “Anayasa değişikliği planı yapan iktidar bu süreçte işçiyi karşısına almamak için Çayırhan satışını askıya almak istemiş olabilir. ‘İşçi eylem yaptı, iktidara geri adım attırdı’ dedirtmemek için de ‘muhammen bedel’ gerekçesiyle iptal kararı çıkabilir. Muhammen bedel bilinmediği için böyle bir iptal zor değil. Tabi adrese teslim bir satış hedefi yoksa” dediler.

Yavaş’tan işçilere destek

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın iktidar tarafından özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerini sürdürüyor. 10’u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, önceki akşam kendilerini yerin 800 metre altındaki madene kapattı. Madenin girişinde toplanan 100’e yakın işçi de “Enerji vatandır, vatan satılmaz” sloganı attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş direnen madencileri ziyaret ederek desteğini açıkladı. Madencilerle birlikte iftar yapan Yavaş, “Madenci kardeşlerimizle iftarda bir araya geldik. Emeğin en yüce değer olduğunu biliyor, alın teriyle ekmeğini kazanan madencilerimizin haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Özelleştirme İdaresi: İşçilerin istediği oldu

ÖİB’in açıklamasında, sendikalardan gelen itirazlar doğrultusunda ihale şartnamesinde işçi lehine değişiklikler yapıldığı da belirtildi. Halen 1994 olan çalışan sayısı 2050’ye çıkarılacak ve bu sayı 5 yıl boyunca korunacak. İşten çıkarılan işçi lojmanda bir yıl kalmaya devam edecek. Üretimle ilgisi olmayan alanlar satılmayacak. Elektrik alım garantisi verilmeyecek. Sendika yetkilileri, “2050 işçi mevcutlarla mı korunacak belirtilmiyor. Patron mevcut işçileri atıp 2050 yeni işçi alabilir” dediler.

‘Çayırhan satılırsa elektrik zamlanır’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ihaleyi alan firmanın bir yılda 120 milyon dolar, 35 yıllık süre sonunda da 4.2 milyar dolar kazanacağını hesapladı. ÖİB’in açıklamadığı muhammen bedelin bu rakama yaklaşıp yaklaşmadığı bilinmiyor. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çayırhan’ın özelleştirilmesi halinde kamunun elektrik üretimindeki payının yüzde 17’nin altına düşeceğini, bunun da piyasa elektrik fiyatlarını yükseltip vatandaşın elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını söyledi.