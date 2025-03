Madene kapanan işçilere rağmen iktidar Çayırhan’ı özelleştirme ısrarından vazgeçmedi. 7 Mart saat 14.30’da yapılacak Çayırhan özelleştirme ihalesine en yüksek teklif veren 5 firma belli oldu. Türkiye’den Aslan Yapı ile birlikte teklif veren Katarlı Thirty Five Maden Yatırımları A.Ş’nin, Çayırhan’ın özelleştirme sürecinin başlamasından çok kısa bir süre önce kurulması dikkat çekti. Çayırhan’ı almak için teklif veren diğer şirketler içinde daha önce hiç maden işi yapmamış firmalar da yer alıyor. Ayrıca vadeli ödeme yapmak isteyen yatırımcılar ihale bedelinin yüzde 20’sini peşin ödemek kaydıyla 72 ay vadeli ödeme yapabilecek.

KATAR SERMAYESİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Çayırhan’a talip olan firmaların tekliflerini 4 Mart Salı günü saat 18:00’e kadar toplayıp sıralama yaptı. Teklifleri beklentinin çok altında kalan firmalar ayrıştırıldı ve en yüksek teklifi veren 5 firma, Katarlı Thirty Five ile Aslan Yapı ortaklığı, Çelikler İnşaat, Akçadağ Enerji İnşaat Madencilik, Okyanus Benzin, DSM Teknik Madencilik oldu.Katarlı Thirty Five Maden Yatırımları A.Ş, 1985’ten bu yana Katar’da faaliyette bulunan ve uluslararası yatırımlarıyla bilinen Thirty Five Group adlı holding tarafından Türkiye’de kuruldu.

İstanbul Şişli’de bir gökdelende faaliyet gösteren şirketin 6 Mayıs 2024’te, yani son dönemde eylemleriyle gündeme oturan Çayırhan özelleştirme sürecinin hemen öncesinde kurulup faaliyete geçmesi dikkat çekti. Sadece 250 bin lira sermayeyle kurulan şirketin tüm yönetim kadrosu Katar’daki patron ile aynı soy ismi taşıyan ‘’Maryam Khalıd M.A Al-Atteyah’’ adlı tek bir kişiden oluşuyor. İkamet adresini Katar olarak gösteren Al-Atteyah, Türkiye’de kurulan şirketin hem yönetim kurulu başkanı hem de yönetim kurulunun tek üyesi.

Maryam Khalıd M.A. Al-Atteyah

Israrın nedeni Katar mı?

İktidarın, işçilerin hayatlarını riske atarak kendilerini madene kapatmalarına rağmen özelleştirmede ısrar etmesinin arka planında Katarlı firmadan gelecek dövizlerin olabileceği ifade ediliyor. Çayırhan için talep toplama sürecinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de Katar’a giderek Türkiye’deki yatırım fırsatlarını tanıttığına dikkat çeken kaynaklar, ‘yatırım paketinin’ içerisinde Çayırhan’ın da olabileceğini belirttiler.

İşte diğer 4 firma

Beş büyük talipli arasında madencilik geçmişi olan tek firma Çelikler İnşaat. Firma, Kütahya Seyitömer, Kahramanmaraş Elbistan ve Bursa Orhaneli linyit sahalarında kömür üretiyor. Akçadağ Enerji İnşaat Madencilik, Manisa Soma’da açık ocak madenciliği yapıyor. Firmanın yer altı madenciliği konusunda deneyimi olmadığı ifade edildi. Diyarbakırlı bir iş insanına ait olduğu belirtilen ve maden geçmişi bulunmayan Okyanus Benzin’in yüksek teklifle sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Yeni kurulduğu belirtilen DSM Teknik Maden’in de madencilik tecrübesinin olmadığı ifade edildi.

Katar, Türkiye’de bankadan fabrikaya onlarca alım yaptı

İktidarın en önemli yabancı sermaye ve sıcak döviz kapısı olarak değerlendirdiği Katar, Türkiye’de bankacılıktan gıdaya, inşaattan savunma sanayine, otomotivden medyaya kadar hemen her alanda yatırımlar yaptı ve yatırımları 20 milyar doları aştı.Katar’ın Türkiye’deki yatırımlarından bazıları şöyle:

- BMC, Sakarya Arifiye’deki Tank Palet Fabrikası.

-QNB Finansbank.

- ABank. Katar Ticaret Bankası (CBQ) aldı.

- McDonald’s Türkiye.

- Beymen.

- Banvit.

- Digitürk.

- Ankas İnşaat.

- Ergo Portföy-QInvest Portföy.

- Memorial Sağlık Grubu.

- English Home.

- Erbilgin Yalısı (100 milyon Euro’ya alındı).

Katar sevdası cadde ve sokak isimlerine de yansıdı. İstanbul’da İstinye Bayırı’nın ismi 2015 yılında ‘Katar Caddesi’ olarak değiştirildi. Ankara Birlik Mahallesi’ndeki bir caddeye Katar Caddesi adı verildi.