Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi tamamlandı. İhaleyi Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazandı. Şirket, 20 milyar lira bedelle 2059 yılına kadar maden sahasının işletmesine hak kazandı.

MADENCİLER EYLEM YAPMIŞTI

Çayırhan'daki madenciler, 100'ncü gününde, Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı almıştı.

İHALEYİ KAZANAN AKP'Lİ AKÇADAĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihale sonrası yaptığı açıklamada, işçi ve emekçinin mutlu olduğu bir süreç yaşanacağını belirtti.

"ÇALIŞANLAR İSTİHDAMA DEVAM EDECEK"

Bugün detaylı bir kamuoyu açıklaması yapacaklarını bildiren Akçadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Termik santralin olduğu bölge, bugüne kadar gördüğü uzun süreli avantajlı dönemi yaşayacak. Ben şunu söyleyeyim, gerçekten burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü. Oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği, hatta istihdam sayısının artırılacağı hususunda gerekli taahhüdü verdik. Bu hususlarla da çalışmalar yapılacaktır."

CHP'DEN TEPKİ

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından ihaleyle ilgili yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı. Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu. 164 milyar lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 milyar lira teklifle kazandı. Aradaki fark 8 kat! Kamu zararı 144 milyar lira! Acilen bu ihaleyi iptal edin!"