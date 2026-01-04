İktidarın ekonomik kararları, yanlış yönetimle birleşince ülkedeki tüm işletmeler için zor yıllar yaşandı. Ancak Türkiye Varlık Fonu'na devrolduktan sonra yöneticilerine sağlanan maddi avantajlar ve reklam harcamalarıyla Meclis gündemine de getirilen ÇAYKUR'da bu zorluk yıllar süren zararlar yarattı.

Sayıştay'ın ÇAYKUR raporu, yüzde 9.2 oranında azalan personel sayısına rağmen, 2024 yılındaki harcamaların, önceki yıla göre yüzde 72 artarak 6.6 milyar liraya yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, ÇAYKUR’un 2024 yılında farklı bankalardan 19.7 milyar TL ticari banka kredisi kullandığı ve 15.9 milyar TL kredi ana para geri ödemesi yaptığı, kredi borcunun (2024 dönem sonu itibarıyla), 9.6 milyar TL olduğu ortaya çıktı.