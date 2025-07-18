ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun her ay üreticiden satın almış olduğu yaş çay ürününe ait bedelleri bir sonraki ay ödediği belirtildi.

Ürünü korumayı sorumluluk olarak gördüklerine işaret edilerek "Ancak son günlerde çay alım yerlerimizde herhangi bir yoğunluk olmamasına ve fırsatçılara uygun bir kaos ortamı bulunmamasına rağmen 16-17 TL gibi aşırı düşük fiyata veya sonraki yıla sarkan ödeme planlarına göre yaş çay alınıp satıldığını gözlemlemekteyiz. Oysa mevcut durum itibariyle bu şekilde ödemelerin oluşmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, üreticilerin çayın değerini düşürecek girişimlerden kaçınmaları vurgulanarak "Herhangi bir yoğunluğun olmadığı bir dönemde bu şekilde oluşan düşük ve yüksek vadeli fiyatların fırsatçılardan başka kimseye bir faydasının olmadığı gibi mevcut durum itibarıyla gereği de yoktur" denildi.