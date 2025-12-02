Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile prensip anlaşması sağlamıştır.

Teknik direktör Recep Uçar, Pendikspor ile karşılaşacağımız Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesini teknik ekibi ile birlikte Çaykur Didi Stadyumu’nda izleyecektir. İmza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki saatlerde basın mensupları ile paylaşılacaktır. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”