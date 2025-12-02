Türkiye’de son yılların en çok konuşulan ürünlerinden biri olan zerdeçal, hem mutfakta hem sağlık alanında popülerliğini hızla artırıyor. Çaydan yoğurda, ballı karışımlardan yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan zerdeçal, talebin artmasıyla birlikte üreticisinin yüzünü güldürüyor. Pahalı baharatlar arasında yer alan zerdeçal, gramla satılmasına rağmen yüksek kazanç sağladığı için bahçesine eken üreticiler için yüksek kazanç sağlıyor.

TALEP ARTTI VE FİYATLAR YÜKSELDİ

Son dönemde doğal ve bağışıklığı destekleyici ürünlere yönelim artınca zerdeçala olan ilgi de katlandı. Antioksidan etkisi, sindirimi desteklemesi ve özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiğine dair yaygın inanış, ürünü her yaş grubunda popüler hale getirdi. Baharatçılar, zerdeçalın “en çok sorulan ürünlerden” biri haline geldiğini belirtti. Talepteki bu yükseliş fiyatlara da yansırken, zerdeçal birçok şehirde gramla satılan baharatlar arasında yerini aldı.

EVDE ÜRETİM TRENDİ DE BÜYÜYOR

Yüksek getirisi nedeniyle zerdeçal, son dönemin dikkat çeken yeni “ev bahçesi ürünü” oldu. Uygun toprakta kolayca yetişebilen bitki, küçük alanlarda dahi verim verebiliyor. Uzmanlar, doğru bakım yapıldığında birkaç kökten kilogramlarca ürün alınabileceğini, kurutulduğunda ise değerinin daha da arttığını söyledi.

ÇAY, YOĞURT VE BALLA YENİYOR

Zerdeçal, Türkiye’de özellikle kış aylarında çay olarak tüketilse de kullanım alanı giderek genişliyor. Yoğurtla karıştırılarak doğal bir kür haline getiriliyor, balla karıştırılıp bağışıklık karışımı olarak kullanılıyor, hatta kahvaltıda sıcak süte eklenerek tüketiliyor. Beslenme uzmanları, zerdeçalın karabiberle birlikte tüketildiğinde etkisinin arttığını hatırlatarak ölçülü kullanım konusunda uyardı.

ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE MEMNUN

Talebin artması, hem üreticiyi hem de baharatçıları sevindiriyor. Özellikle son iki yılda ekenlerin “karlı bir yatırım” olarak gördüğü zerdeçal, Türkiye’de yeni bir üretim alanı oluşturmuş durumda.