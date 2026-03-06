Basketbol Kadınlar Süper Lig’i play-off çeyrek final ilk maçında ÇBK Mersin, Beşiktaş BOA'yı konuk etti. Karşılaşmayı 91-83’lük skorla kazanan ÇBK Mersin seride 1-0 öne geçti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Ahmet Kemal Digilli, Metehan Alaçam
ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş 3, Büşra Akbaş 14, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Juskaite 9, Sventoraite 6, Allen 13, Burke 20, Esra Ural Topuz 12, Yahupova 9,
BEŞİKTAŞ: Pelin Bilgiç 14, Fasula 11, Ashaki 15, Whitcomb 8, Meltem Yıldızhan 7, Toure 6, Gülşah Duman 3, İdil Saçalır 6, İlayda Güner 3, Özge Özışık 2, Okonkwo 8
1’İNCİ PERİYOT: 24-30
DEVRE: 51-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 74-59