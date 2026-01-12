İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması' kapsamında yeni operasyonlar gelmeye devam ediyor. Son olarak cumartesi sabah saatlerinde oyuncu Can Yaman ve Selen Görgüzel gözaltına alınırken, soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ETKİN PİŞMANLIK İÇİN BAŞVURDU



İstanbul'da bulunan yalısında 'uyuşturucu ve seks partileri' düzenlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan firari Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuru yaptı.



Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre, gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade yeterli bulunmayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Akçay, bu kez elinde 25 kişilik ünlü listesiyle savcılığa başvuru yaptı.

ÇOĞUNLUĞU DİZİ OYUNCULARINDAN OLUŞUYOR



İsmail Ahmet Akçay’ın avukatı Doğukan Toktaş, müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmaya karar verdiğini ve bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni bir başvuruda bulunacaklarını belirterek, Akçay'ın "Elimde, partilere katılan 25 kişilik ünlü listesi bulunmaktadır" ifadelerini kullandığını öne sürdü.



Akçay, 25 ünlü isimden oluşan listenin çok sayıda dizi oyuncusunu içermekte olduğunu ve söz konusu isimleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaşacağını söyledi.