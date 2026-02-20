Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Koordinasyon Komitesi’nin Belçika’da gerçekleştirdiği son toplantı neticesinde, Karabük’ün Safranbolu ve Kastamonu’nun Daday ilçeleri ağa resmen dahil edildi. Bununla birlikte Türkiye genelindeki tescilli sakin şehir sayısı 25’e ulaşırken, söz konusu bölgeler sundukları yaşam koşulları nedeniyle özellikle emekli nüfusun yerleşim tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK TABLO SUNUYOR

Cittaslow kriterleri gereği yerel üretimin ve geleneksel ticaretin desteklendiği bu ilçeler, büyükşehirlerle kıyaslandığında daha sürdürülebilir bir ekonomik tablo sunuyor. Yerel pazarların yaygınlığı ve kooperatifleşme oranının yüksekliği, mutfak enflasyonu ve genel yaşam giderleri üzerinde dengeleyici bir rol oynuyor. Bu durum, sabit gelirli emekli vatandaşların bütçe yönetimini kolaylaştıran temel faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

HER YAŞ GRUBU İÇİN UYGUN

Tescilli sakin şehirlerde gürültü kirliliği, trafik yoğunluğu ve hava kirliliğinin asgari düzeyde tutulması hedefleniyor. Eğirdir, Taraklı, Şavşat ve Gökçeada gibi ilçeler, hem iklimsel avantajları hem de doğa ile iç içe olan yerleşim planlarıyla ileri yaş grupları için uygun bir fiziksel ortam sunuyor.

GÜÇLÜ BİR TOPLUMSAL DOKUSU VAR

Geleneksel mimarinin ve mahalle kültürünün korunduğu Göynük, Mudurnu ve Arapgir gibi merkezlerde, sosyal izolasyonun önüne geçen güçlü bir toplumsal doku hakim. Tarihi mirasın muhafaza edildiği bu yerleşim alanları, modern kentlerin getirdiği hızlı tüketim alışkanlıklarının aksine, sosyal dayanışmanın ve dingin bir sosyal yaşamın sürdürülebildiği alanlar olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN 25 SAKİN ŞEHRİ

Seferihisar (İzmir), Akyaka (Muğla), Gökçeada (Çanakkale), Yenipazar (Aydın), Köyceğiz (Muğla), Taraklı (Sakarya), Göynük (Bolu), Mudurnu (Bolu), Vize (Kırklareli), İznik (Bursa), Şarköy (Tekirdağ), Eğirdir (Isparta), Yalvaç (Isparta), Finike (Antalya), Perşembe (Ordu), Şavşat (Artvin, Gerze (Sinop), Ahlat (Bitlis), Halfeti (Şanlıurfa), Uzundere (Erzurum), Arapgir (Malatya), Eğil (Diyarbakır), Kemaliye (Erzincan), Safranbolu (Karabük), Daday (Kastamonu).