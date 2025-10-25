2024 yılına ait hatalı basım 1 TL’ler, koleksiyonerlerin gözdesi haline geldi. Normal değeri yalnızca 1 TL olan bu özel paralar, 2.975 TL’ye kadar alıcı buluyor. Sınırlı sayıda basılan ve baskı hatası olarak adlandırılan bu nadir paralar, meraklıları için adeta altın değerinde.

Darphane tarafından üretilen madeni paralar, baskı sürecinde bazen hata, kayma, çift baskı veya eksik desen gibi üretim hatalarına uğrayabiliyor. Bu tür “erör” paralar, nadir oldukları için koleksiyonerler arasında yüksek fiyatlarla el değiştiriyor. 2024 tarihli hatalı basım 1 TL’ler de bu nedenle piyasada rekor fiyatlara ulaşmış durumda.

YATIRIM AMACI OLARAK DA KULLANILIYOR

Uzmanlar, paranın çiziksiz ve yıpranmamış, yani “çil kondisyonda” olmasının değerini katladığını belirtti. Koleksiyonerler, bu tür hatalı paraları yatırım amacıyla da satın alıyor. Kimi ilanlarda 2024 hatalı basım 1 TL’nin fiyatı 2.975 TL’ye kadar çıkarken, bazıları daha da yüksek teklifler görüyor.

CEBİNİZDEKİ PARAYI KONTROL EDİN

Vatandaşlara göre bu tür hatalı basımlar ilk bakışta fark edilmeyebiliyor ama yazı karakterlerinde kayma, desen hatası, ters baskı veya renk farklılığı gibi küçük ayrıntılar, o parayı binlerce lira değerine ulaştırabiliyor. Uzmanlar, elindeki paraları koleksiyon sitelerinde veya güvenilir müzayedelerde kontrol ettirmenin önemine dikkat çekti.

DOLANDIRICILARA DİKKAT

Son dönemde artan ilgiyle birlikte bazı internet sitelerinde sahte hatalı basım ilanları da görülüyor. Bu nedenle vatandaşların, alışveriş yaparken mutlaka sertifikalı ve güvenilir satıcıları tercih etmesi öneriliyor.