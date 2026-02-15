Artan maliyetler ve paranın satın alma gücündeki aşınma, Türkiye’de bozuk para kullanımını sembolik bir düzeye indirdi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, dolaşımdaki işlevi kalmayan düşük değerli madeni paralar için "sınırlı ve seçici" üretim stratejisine geçti. 2026 yılına taşınan bu uygulama ile kuruş cinsi paraların tedavüldeki varlığı hızla azalıyor.

25 KURUŞ TARİHE KARIŞTI

Darphane verileri, küçük değerli paraların üretiminde yaşanan sert düşüşü gözler önüne seriyor. 2023 yılında 124,8 milyon adet basılan 25 kuruş, 2024’teki gerilemenin ardından 2025 yılı itibarıyla tamamen sıfırlandı. Benzer bir tablo 50 kuruşta da yaşandı; 2023’te 158 milyon adet olan üretim, 2025’te 37,2 milyona kadar geriledi.

2026 yılının Ocak ayı rakamları ise dönüşümün tamamlandığını kanıtlıyor. Ocak ayında tedavüle verilen 37 milyon 890 bin adet madeni paranın içinde 25 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç yer almadı. Basılan 180 bin adet 10 kuruşun toplam parasal karşılığı ise sadece 18 bin TL olarak kayıtlara geçti.

EN BÜYÜK MADENİ PARA BİLE YETERSİZ

Bugün tedavüldeki en yüksek değerli madeni para olan 5 TL, piyasadaki en ucuz tüketim ürünlerini dahi karşılayamaz hale geldi. Marketlerde tekli sakız fiyatlarının 7 ile 10 lira bandına yükselmesi, 5 TL’nin alım gücünü bir sakızın bile altına düşürdü. Eskiden paketle alınan ürünlerin artık tekli satılmasına rağmen, en büyük bozuk para bu alışverişlerde yetersiz kalıyor.

Darphane’nin üretim ağırlığı artık tamamen 1 TL ve 5 TL üzerinde yoğunlaşmış durumda. Ocak ayında 10 milyon adet basılan 5 TL, madeni para üretiminin lokomotifi haline gelirken; 10, 5 ve 1 kuruş gibi birimler artık sadece sembolik birer hatıra olarak dolaşımda yer alıyor.