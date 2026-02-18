

Kocaeli 2 No’lu F Tipi’nde tutuklu olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek ve İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan; 9 Mart’taki duruşmaya katılmaları için Silivri’ye getirilecek.

20 GÜN AYRINTISI

Keleş, Geçek ve Özkan, sonraki duruşma tarihinin 20 günden daha erkene verilmesi durumunda yol mesafesi, varış, dönüş süreleri, yol emniyeti ve hava şartları dikkate alındığında aynı gün sevkinin yapılamaması durumunda geçici olarak Silivri’de kalacak. Aksi durumda getirildikleri cezaevine iade edilecekler.

Aktaş’ın oğlu: Psikolojim bozuk

Aziz İhsan Aktaş davası 4’üncü haftasına girdi. 4’üncü haftanın ilk gününde örgüt lideri iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş’ın en büyük oğlu Metin Aktaş savunma yaptı. Savunmasında ailesinin itibarının zedelendiğini ve psikolojisinin derinden etkilendiğini belirterek aklanacağından emin olduğunu söyleyen Metin Aktaş, babasının etrafında etten duvar ören isimler arasında yer alıyordu.

Metin Aktaş, iddianamedeki suç örgütünün, örgüt değil ailesi olduğunu ifade etti, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmediğini belirtti.