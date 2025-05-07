Panathinaikos forması giyen Cedi Osman, EuroLeague play-off'unda Anadolu Efes'e karşı oynanan 5. maçtaki reaksiyonlarıyla dikkat çekmişti. Gelen tepkiler üzerine Cedi Osman açıklama yaptı.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi 5. maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Anadolu Efes'i 75-67 mağlup eden Panathinaikos, EuroLeague'de final-four'a yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

Cedi Osman ise performansıyla 5. maça damga vuran isim oldu. EuroLeague sayı rekorunu kıran milli basketbolcu, maçtaki reaksiyonlarıyla Türk taraftarların tepkisini çekti.

Birçok taraftar özellikle sosyal medyada Cedi Osman'ın tavrını eleştirirken, milli basketbolcu açıklama yapmak zorunda kaldı.

CEDİ OSMAN: HAKARETİM OLMADI

Anadolu Efes oyuncularına yönelik hareketinin olmadığını aktaran Cedi Osman, "En başından itibaren kötü niyetli hiçbir sevinmem olmadı. Ne Efes oyuncularına, ne bençine, ne de Tuncay Bey'e (Özilhan) yönelik herhangi bir hareketim olmadı" dedi.

İstanbul'daki maçta kendisine birçok şey söylendiğini dile getiren Cedi Osman, "Ben herhangi bir yanlış hareketim olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da taraftara bir kez bile başımı kaldırmadım. Bana neler neler söylendi ama hiçbir zaman başımı bile kaldırmadım. Sadece oyuna ve takımıma konsantre oldum" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN: MAÇI MI BIRAKACAKTI?

Oyuncusuna sahip çıkan Ergin Ataman ise maç sonrası "Efes taraftarının Cedi'ye yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi ne yapacaktı, karşısında Türk takımı var diye maçı mı bırakacaktı?" sözlerini sarf etti.

5. maçın MVP'si seçilen Cedi Osman, karşılaşmayı 28 sayı, 8 ribaunt ile tamamladı.